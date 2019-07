Le Qatar sous la menace de l’affaire du Mondial 2022

Pour le Qatar, l’organisation de la Coupe du monde de football en 2022 n’est pas seulement une affaire de prestige et de gros sous. Elle est vitale, quasiment existentielle. Un échec et le petit émirat gazier révélera ce qu’il essaye de cacher : sa vulnérabilité dans un environnement régional où il est entouré d’ennemis, en particulier l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte, qui ont mis en place depuis le 5 juin 2017 un blocus contre lui et organisé son isolement, économique, diplomatique et politique.