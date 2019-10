Gabriel Zucman: «Taxer les riches, c’est possible, même en Europe»

Économiste à l’université californienne de Berkeley, le Français Gabriel Zucman est l’un des plus grands spécialistes mondiaux de l’évasion fiscale et des inégalités de fortunes. Il publie aux États-Unis The Triumph of Injustice (Norton Books), coécrit avec son collègue Emmanuel Saez. Ce livre, qui sera publié en France aux éditions du Seuil en février 2020, raconte les formidables inégalités de richesses aux États-Unis. Conversation sur Elizabeth Warren et Bernie Sanders qui se sont inspirés de ses travaux, sur la réception de ses propositions outre-Atlantique, mais aussi sur les ravages de la concurrence fiscale et du défaitisme politique en Europe.