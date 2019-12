Un élu suisse poursuivi pour «violation du secret de fonction»

Son arrestation aura duré une journée. Le temps des perquisitions et d’un premier interrogatoire. Après avoir été interpellé de bon matin et entendu vendredi par l’Inspection générale des services, le député cantonal et conseiller municipal Simon Brandt, candidat libéral-radical (mais se maintiendra-t-il ?) aux prochaines élections pour l’exécutif de la ville de Genève, a pu rentrer dormir chez lui, a appris Le Temps. Contacté, le procureur général Olivier Jornot confirme l’information : « J’ai ordonné sa libération hier soir et j’ai procédé moi-même à son audition ce samedi. »