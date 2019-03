A Kasserine, le pari de la résilience face au terrorisme

Kasserine (Tunisie), de notre envoyée spéciale.- Quand éclate un grand bruit, le 29 novembre 2018, Ramzi Sayhi, 36 ans, croit d’abord à une explosion. Ce fonctionnaire de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) ressent comme une grande bourrasque de vent dans la bouche, accompagnée d’une forte brûlure. « J’ai cru que mon visage se déchirait », raconte-t-il par message. Trois mois plus tard, il a encore du mal à parler et doit subir une opération chirurgicale.