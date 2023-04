Deux généraux rivaux menacent de plonger le Soudan dans le chaos

VoiciVoici des semaines qu’à Khartoum hommes politiques, analystes, épiciers, vendeuses de thé, bateliers ou enseignants craignaient de se réveiller avec cela : des tirs d’armes lourdes, des avions de chasse dans le ciel, l’écho des rafales d’armes automatiques. « Et voilà, on y est », « on s’y attendait mais c’est encore pire », disent depuis samedi matin les habitant·es contacté·es à Khartoum, entre fatalisme, angoisse et horreur. Au fur et à mesure d’heures confuses et d’informations plus ou moins véridiques, plus ou moins vérifiables, les Soudanais et Soudanaises ont l’impression que le sol s’ouvre sous leurs pieds.