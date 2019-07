France, Egypte, Etats-Unis appellent à la fin des combats en Libye

16 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Six pays, dont la France, les Etats-Unis et l'Egypte ont exprimé mardi leur "leur vive préoccupation face aux hostilités en cours à Tripoli" et appelé à la cessation des combats en Libye ainsi qu'à la reprise du processus politique.