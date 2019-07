Iran: une anthropologue franco-iranienne arrêtée, la guerre des otages relancée

Téhéran vient de s’engager à nouveau dans la guerre des otages, et sa victime est l’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, dont on vient de découvrir la disparition. Son arrestation semble remonter au 5 ou 6 juin, mais ce n’est que le 25 juin que ses collègues ont compris ce qui se passait, ne voyant plus du tout d’activité de sa part sur la messagerie WhatsApp.