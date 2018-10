Hubert Aiwanger est sorti de nulle part voici dix ans. Chef local d'un parti de droite, les Freie Wähler (« électeurs libres »), il est parvenu à faire entrer sa formation au parlement régional en 2009 et à s'y maintenir. Dimanche, les FW ont obtenu près de 12 % des voix et sont désormais courtisés par la CSU pour former une coalition. Hubert Aiwanger pourrait devenir numéro deux du gouvernement régional. Mais il est bien difficile de savoir ce que souhaite et ce pourquoi se bat cet homme de 47 ans.