Rentré à Moscou, Alexeï Navalny est aussitôt emprisonné

C’est une guerre asymétrique qui est menée. Et celui qui marque des points n’est pas le régime russe qui aime tant se présenter comme une grande puissance. Armé de son culot, de son talent de communicant, des réseaux sociaux et d’enquêtes dévastatrices pour le Kremlin, Alexeï Navalny a ce dimanche mis en difficulté une fois de plus le régime de Vladimir Poutine en décidant de retourner en Russie. Au prix de la prison.