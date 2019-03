Inondations et glissements de terrain font 50 morts en Indonésie

17 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins 42 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées après de violentes intempéries samedi qui ont provoqué inondations et glissements de terrain dans la région de Papua, dans l'est de l'Indonésie, a déclaré dimanche le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes naturelles.