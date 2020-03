Les sentiers de l’Acropole déserts, des terrasses repliées, des plages sans silhouettes : la Grèce a l’apparence d’un pays fantôme et vit au ralenti. Comme de nombreux pays européens, Athènes a pris des mesures pour lutter contre le coronavirus, qui a officiellement contaminé pour l’heure 387 personnes et causé cinq décès. Afin d’éviter la surcharge d’un système de santé affaibli par une longue crise économique – selon le panorama Santé de l’OCDE 2019, le taux d’équipement en Grèce était officiellement en 2017 de 4,2 lits pour 1 000 habitants –, la stratégie reste d’encourager le confinement, la distanciation sociale et la limitation des déplacements.