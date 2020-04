Macron réclame des comptes à Pékin, du bout des lèvres 

Dans un moment de défiance et de crispations croissantes envers la Chine, le commentaire d’Emmanuel Macron, dans un entretien accordé au Financial Times jeudi 16 avril – la vidéo en français est disponible sur le site du quotidien britannique –, a sûrement irrité à Pékin. Qu’a répondu le président français, interrogé sur une possible « victoire » des systèmes autoritaires dans la guerre contre l’épidémie de Covid-19 ?