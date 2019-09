Aghanistan: Deux attentats font 30 morts, un meeting du président visé

17 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

Un attentat suicide revendiqué par les taliban a fait 24 morts mardi lors d'un rassemblement électoral du président afghan Ashraf Ghani dans la province centrale de Parwan et un second a coûté la vie à six personnes dans le centre de Kaboul, rapportent les autorités et les services médicaux.