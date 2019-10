Au Maroc, Hajar Raissouni est libre mais coupable

Hajar Raissouni est libre. Et c’est une heureuse nouvelle car elle n’avait rien à faire en prison. La jeune journaliste marocaine, incarcérée fin août pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, a été libérée mercredi 16 octobre à la faveur d’une grâce exceptionnelle du roi du Maroc Mohammed VI, moins de trois semaines après avoir écopé d’un an de prison ferme.