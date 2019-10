Brexit: Du "mouvement", mais pas encore d'accord, selon Merkel

17 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Des progrès importants ont été accomplis dans le cadre des négociations sur la rupture entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et un accord est toujours possible, mais cet objectif n'a pas encore été atteint, a déclaré jeudi Angela Merkel.