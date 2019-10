Les braises du conflit nord-irlandais ravivées par le Brexit

De notre envoyé spécial en Irlande.– Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le conflit nord-irlandais n’a jamais complètement disparu. On ne parle pas là des fresques, des graffitis et des drapeaux qui continuent d’orner les rues de Belfast, ni du mur de séparation entre les communautés catholiques nationalistes et protestantes unionistes qui serpente toujours par endroits dans la ville comme une cicatrice mal refermée. Non, on parle bien de violence et d’attentats.