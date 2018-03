Syrie: Afrin passe sous contrôle turc

Afrin n’aura pas été le nouveau Kobané des Kurdes. La ville que les milices YPG (Unités de protection du peuple) avaient juré de défendre rue par rue, maison par maison, pierre par pierre, est tombée ce dimanche matin aux mains de l’armée turque et de ses alliés, des unités de l’Armée syrienne libre (ASL). C’est le président turc Recep Tayyip Erdogan en personne qui l’a annoncé, en se glorifiant comme un paon de sa victoire et en insultant les combattants kurdes, qui, selon lui, ont fui « la queue entre les jambes ».

La chute de cette ville emblématique, près de deux mois après le début de l’offensive turque, baptisée cyniquement « Rameau d’olivier », est une immense surprise, tant les dirigeants kurdes du Parti de l’union démocratique (PYD) avaient mobilisé de combattants pour la défendre. Apparemment, les YPG, soit sa branche armée, ont quitté la ville en direction des montagnes sans chercher à résister.

Le 18 mars, un homme brandit son drapeau en lieu et place de la statue déboulonnée © Reuters/Khalil Ashawi

Immédiatement, les bulldozers de l’armée turque sont entrés en action pour détruire, sur la principale place de la ville, la statue du forgeron Kawa, une figure légendaire du mouvement kurde. Afrin est la seule grande ville de cette zone kurde du nord-ouest de la Syrie, connue aussi sous le nom de Kurd-Dagh (la Montagne des Kurdes). L’enclave accueille quelque 360 villages kurdes des plus prospères – les terres agricoles sont particulièrement fertiles –, ce qui en fait la région kurde la plus peuplée et la plus opulente de la Syrie. Avec Kobané et la Djézireh, situés plus à l’est, elle est l’un des trois cantons composant le Rojava, l’entité kurde du nord de la Syrie.

La perte d’Afrin est donc une dure défaite pour le PYD, d’autant que sa branche armée, les YPG, ont perdu quelque 1 500 combattants depuis le début de la bataille, selon les chiffres de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Les défenseurs de la ville et de l’enclave étaient estimés entre 8 000 et 10 000 hommes.

Ces derniers jours, la situation de la ville était particulièrement dramatique pour la population, bombardée de jour comme de nuit par l’aviation et par l’artillerie. La ville crevait de soif, les troupes turques ayant saisi le principal barrage, celui de Maidanki, qui alimente la région et la station de pompage qui en dépend. Et l’ONU, par le biais de son agence humanitaire OCHOA, avait même lancé un signal d’alarme.

« Le premier grave problème de la population, c’est effectivement la situation de l’eau, souligne Maria, une volontaire internationaliste française au Rojava, qui a quitté Afrin il y a trois jours. Des camions citernes, qui s’approvisionnaient à de vieux puits trouvés par les autorités locales et la population, effectuaient certes des distributions dans les rues, où les civils pouvaient venir remplir des seaux, mais cela restait très limité. L’eau est surtout utilisée pour l’alimentation. Il en restait aussi un peu dans certains réservoirs sur les toits des immeubles que les familles essayaient d’économiser au maximum. »

Selon ce même témoin, « l’armée turque n’a fait preuve d’aucune retenue, si ce n’est pour essayer de ne pas trop embarrasser les États occidentaux qui la soutiennent. Depuis le début de l’offensive, elle a pris pour cibles sans distinction les maisons, les boulangeries, les écoles, les mosquées, les installations hydrauliques, les stations téléphoniques, les ambulances allant secourir des blessés ou récupérer des corps ». Même l’hôpital Avrin n’a pas échappé aux bombardements, qui ont tué 16 personnes de cet établissement.

Si le siège d’Afrin a pu être comparé à celui que subissent actuellement les bourgades de la Ghouta orientale, l’armée turque s’est montrée bien supérieure aux forces loyalistes syriennes. Plus combative, plus professionnelle, mieux armée et bien préparée par 30 années d’opérations dans les régions kurdes contre le PKK, elle n’est pas épuisée non plus par sept années de guerre.

De leur côté, les milices YPG sont des plus aguerries. Elles l’avaient montré en prenant à l’État islamique, en août 2016, après deux mois de terribles combats et au prix de lourdes pertes, la ville voisine de Manbij, dans le gouvernorat d’Alep. Une partie des combattants d’Afrin viennent aussi des rangs du PKK, qui se battent contre Ankara depuis des dizaines d’années. Ils ont aussi reçu le renfort de milliers de miliciens, accompagnés de leurs commandants, engagés naguère sur les fronts de Raqqa et Deir ez-Zor contre Daech.

Aussi le siège d’Afrin promettait-il d’être long. « Ils ont l’intention de faire d’Afrin un nouveau Kobané, l’armée turque prenant la place de Daech », nous indiquait encore, la veille de la chute de la ville, l’écrivain et explorateur Patrice Franceschi, qui est l’ambassadeur de la cause kurde à Paris. « Ils vont donc se battre jusqu’au bout, le plus longtemps possible, dans l’espoir que leur combat fasse réagir les pays occidentaux, pour que ceux-ci, qui s’étaient engagés à les protéger, tiennent enfin leurs promesses », ajoutait-il.

Reste que les forces kurdes payent aussi le prix de leur long combat contre l’État islamique, à Raqqa, mais aussi à Manbij et Kobané, où elles ont subi beaucoup de pertes et eu beaucoup de blessés.