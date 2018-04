Sera-t-il possible de juger le régime Assad?

Çà et là en Europe, des citoyens syriens et des juristes s'activent afin de poursuivre les autorités syriennes. Sur place dans le pays en guerre, des opposants parviennent encore à mettre la main sur des documents du régime et à les exfiltrer en lieu sûr. Récit d'une formidable mobilisation dans La Croix, alors que les spécialistes ont assez de preuves aujourd'hui pour parler de crime contre l'humanité.