Allemagne: le modèle exportateur en question

L’économie allemande ralentit brutalement. Ce 17 avril, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il ne prévoyait plus que 0,5 % de croissance pour 2019. Voilà un an, cette prévision était encore de 2 %. Si cela se confirmait, l’économie allemande connaîtrait un coup de frein jamais vu depuis 2013, à la sortie de la crise de la zone euro. Pour information, la France prévoit 1,4 % de croissance en 2019, soit près de trois fois plus. Le 4 avril dernier, les grands instituts économiques du pays avaient aussi révisé drastiquement leurs prévisions pour 2019 à la baisse. Au lieu d’une croissance de 1,8 % prévue voilà un an, leur prévision est désormais de 0,8 %.