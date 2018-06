Migrants: Angela Merkel gagne un sursis de deux semaines

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Deux semaines, pas plus. Soit jusqu’au sommet européen des 28 et 29 juin, et « au plus tard jusqu’au 1er juillet pour avoir le temps de discuter du résultat [du sommet – ndlr] avec Mme Merkel et la CDU ». La précision émane du chef des conservateurs bavarois (CSU) Horst Seehofer, qui est aussi le ministre de l'intérieur de l'Allemagne, chargé de l'immigration, à l’issue d’une longue réunion avec la direction de son parti à Munich lundi 18 juin.