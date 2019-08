Le groupe Bolloré pourrait être évincé du port de Douala

La « plaque tournante de l’Afrique centrale » : c’est ainsi qu’est souvent qualifié le port de Douala, au Cameroun. Essentiel pour l’économie du pays et de la région, son terminal à conteneurs est le point d’entrée et de sortie pour 95 % des marchandises venant et allant au Cameroun, au Tchad, en République centrafricaine et au nord de la République du Congo. D’où l’importance de contrôler ce point stratégique.