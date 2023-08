Au Soudan, l’espoir n’est pas de mise

AuAu Soudan, la guerre entre dans son cinquième mois et elle s’enkyste. Les deux parties en conflit, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF selon l’acronyme anglais) et l’armée régulière (SAF, selon l’acronyme anglais) étaient réputées, avant le début du conflit le 15 avril dernier, être de puissance à peu près égale. Un peu moins d’hommes pour les RSF – environ cent mille contre cent vingt mille pour l’armée régulière – mais mieux entraînés, plus aguerris, plus motivés, mieux équipés, mieux payés. L’armée possède une force aérienne et une artillerie que les RSF n’ont pas.