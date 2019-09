Le Burkina Faso, entre péril sécuritaire et mécontentement populaire

18 septembre 2019 Par François Hume et Olivia Macadré

Syndicats et mouvements citoyens avaient appelé lundi, date anniversaire de la commémoration du coup d’État manqué du 16 septembre 2015, à une grande journée de manifestations et de grèves à Ouagadougou. Ils s'inquiètent du recul des acquis sociaux et des libertés fondamentales, sur fond de dégradation sécuritaire avec la multiplication des attaques terroristes.