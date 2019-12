Trump «impeached»: le coup d’envoi d’une année électorale infernale aux Etats-Unis

New York (États-Unis), de notre correspondant. – Andrew Johnson en 1868. Bill Clinton en 1998. Et vingt et un ans plus tard, Donald Trump. Ce mercredi 18 décembre, le 45e président américain devrait gagner son ticket pour les livres d’histoire. Après une série d’auditions, la Chambre des représentants, contrôlée depuis un an par son opposition démocrate, devrait proposer le président américain à la destitution, en application de la procédure d’impeachment prévue par la Constitution américaine.