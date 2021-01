A Téhéran, les ultraconservateurs s’emparent du dossier nucléaire

Si l’on devait choisir une métaphore pour rendre compte de la politique de Donald Trump à l’égard de l’Iran, ce serait celle de la terre brûlée. Avec en plus, ici et là, des chausse-trapes et des bombes à retardement. Pas un secteur de l’économie iranienne n’a été épargné par les sanctions, dont la première vague remonte au 6 août 2018. Elles ont aussi isolé l’Iran du reste du monde en frappant son transport maritime tandis que depuis octobre 2020, 18 banques iraniennes sont interdites d’opérer, ce qui a encore réduit la possibilité pour Téhéran d’acquérir des biens humanitaires.