Des hélicoptères français facilitent la répression indonésienne en Papouasie

C’est un conflit oublié mais meurtrier. Depuis 1962, l’Indonésie occupe d’une main de fer la Papouasie occidentale et réprime dans le sang le mouvement indépendantiste papou, frappant guérilleros et simples civils. Ce conflit a fait au moins 100 000 morts en 50 ans (jusqu’à 500 000 selon les indépendantistes) et des centaines de milliers de blessés.