Au Brésil, deux ans après les coulées de boues, les «atingindos» luttent contre l'oubli

« Petite, mon grand-père me racontait l’histoire d’un monstre dans un barrage. Un monstre endormi qui, un jour, se réveillera et déferlera sur la vallée pour tout détruire. Je n’aurais jamais imaginé que cette légende prenne vie. » Deux ans après la plus grande catastrophe environnementale du Brésil, Simone l’évoque comme si le 5 novembre 2015 s’était passé hier. Ce jour-là, le barrage du « fundão » craque et fait déborder un second barrage situé en aval, libérant 60 millions de mètres cubes de boues toxiques, composées de rejets de l'industrie minière.