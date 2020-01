Les femmes, premières victimes des inégalités, dénonce Oxfam

La multiplication des crises sociales et politiques à travers le monde tout au long de l’année 2019 en aura été un signal fort. Le nouveau rapport d’Oxfam sur les inégalités dans le monde, publié ce 20 janvier, en apporte confirmation : l’accumulation des richesses et des patrimoines entre quelques mains, produit d’un capitalisme financier autocentré et totalement déconnecté de l’économie réelle, a désormais atteint des proportions vertigineuses. Insoutenables.