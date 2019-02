Tchad: les vraies raisons de l’intervention militaire française

Ancien journaliste formé à Paris, Saleh Kebzabo a été à plusieurs reprises au début des années 1990 ministre d’Idriss Déby, avant d’être emprisonné sur son ordre et de devenir, à la tête de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR), son principal opposant et son adversaire malheureux lors des élections présidentielles de 1996, 2001 et 2016.