L’invasion de l’Irak ou la destruction massive de la puissance américaine

L’ombreL’ombre de l’invasion de l’Irak plane toujours sur les États-Unis. Cette guerre qu’ils ont choisie a profondément transformé la politique et la société américaines, et il est encore trop tôt pour en écrire toute l’histoire. La guerre en Irak a pesé sur les politiques étrangères de trois administrations successives, jusqu’à la stratégie de l’administration Biden et à son rejet explicite du « changement de régime ». Elle éclaire le débat républicain sur l’Ukraine et son cadrage en « nouvelle guerre sans fin ».