Le phénomène peut être qualifié d’épidémie. La multiplication des fusillades dans les établissements scolaires américains depuis l'an 2000 a fait davantage de morts au cours des dix-huit dernières années que tout au long du XXe siècle, révèle une étude. The Journal of Child and Family Studies publie ce travail qui a comptabilisé les fusillades de masse – dans lesquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées –, ainsi que le nombre d’enfants de 5 à 18 ans tués dans celles-ci depuis 1940.