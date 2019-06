Johnson et Hunt, derniers prétendants à la succession de May

20 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Boris Johnson, fervent partisan du Brexit, et Jeremy Hunt, qui avait mené campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, sont les deux derniers prétendants encore en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique.