UE: L'espoir d'un accord sur les nominations s'amenuise

20 juin 2019 Par Par Agence Reuters

L'espoir de voir les chefs d'Etat et de gouvernement européens s'accorder jeudi sur les nominations aux plus hauts postes de l'Union s'amenuise au Conseil européen, le Premier ministre irlandais déclarant que l'élection d'un pape serait plus facile.