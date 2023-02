Amira Bouraoui : l’Algérie « ne veut plus d’opposants, de médias indépendants »

QuatreQuatre ans après le début du Hirak, le soulèvement populaire pacifique qui avait poussé des millions de personnes dans la rue et chassé du pouvoir le fantomatique Abdelaziz Bouteflika après vingt ans de règne, la dérive autoritaire et répressive du pouvoir algérien étrangle les aspirations démocratiques du peuple et d’une jeunesse qui ne rêve plus que d’ailleurs.