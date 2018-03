Facebook s’embourbe dans le scandale Cambridge Analytica

Le week-end dernier, The Observer et le New York Times ont publié les preuves du détournement, en 2014, de 50 millions de profils d’utilisateurs par Cambridge Analytica, une sulfureuse société de marketing politique ayant travaillé sur la campagne de Donald Trump et celle du Brexit. Pour Mediapart, Paul-Olivier Dehaye, mathématicien qui suit cette affaire depuis plusieurs années, explique les tenants et aboutissants de ce scandale sans précédent.