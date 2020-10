Etats-Unis: le pétrole au cœur de la campagne présidentielle

«La domination énergétique américaine est terminée. » La prédiction d’Arthur Berman, expert pétrolier, en juillet, a cueilli tout le monde à froid : elle prenait frontalement le contrepied de Donald Trump. Celui-ci ne cesse de rappeler que sa présidence est « l’ère de la domination énergétique américaine », tant la production pétrolière et gazière est devenue un des facteurs économiques et géopolitiques essentiels des États-Unis d’aujourd’hui. Et une des questions au cœur de la campagne présidentielle.