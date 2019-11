Amnesty International appelle Google et Facebook à changer de modèle économique

Vivre sous surveillance, renoncer à son droit à une vie privée, constitue « une menace structurelle pour toute une série d’autres droits, notamment les droits à la liberté d’opinion, d’expression et de pensée, ainsi que les droits à l’égalité et à la non-discrimination ». Que cette surveillance soit effectuée par des sociétés privées ne la rend pas plus acceptable ni moins dangereuse que celle menée par des États, et c’est ce que s’emploie à démontrer un rapport d’Amnesty International rendu public ce jeudi (PDF en anglais), consacré spécifiquement à Google et Facebook. « La possibilité d’accéder à ces données » a d’ailleurs, selon l’organisation, « fortement dissuadé les gouvernements de réglementer la surveillance des entreprises ».