Explosion dans une usine chimique de l'est de la Chine, 47 morts

22 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Une explosion dans une usine chimique de la ville de Yancheng, dans l'est de la Chine, a causé la mort de 47 personnes et en a blessé plus de 600 autres, a rapporté vendredi la presse officielle chinoise.