Face à Trump, la primaire démocrate est très ouverte

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Les avions militaires s’étaient envolés, les bateaux de l’US Navy étaient en position. Jeudi 20 juin, Donald Trump avait donné son accord à des frappes contre l’Iran après l’attaque d’un drone américain par le régime de Téhéran. Puis il a tout arrêté, in extremis. « Nous sommes passés à dix minutes d’une guerre avec l’Iran », résumait ce vendredi 21 juin Alexandria Ocasio-Cortez, la représentante démocrate de New York.