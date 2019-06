L’ambitieuse campagne d’Elizabeth Warren pour la «classe moyenne» américaine

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Un jour de début mai, Ashley Nicole Black, une comédienne, a posté sur Twitter une de ces phrases chocs dont elle a le secret. « Vous pensez qu’Elizabeth Warren a un plan pour réparer ma vie amoureuse ? » À sa grande surprise, la sénatrice lui a répondu. « Écrivez-moi en privé et on va voir ce qu’on peut faire. »