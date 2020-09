70% des Italiens votent la baisse du nombre de leurs parlementaires

Palerme (Italie). – Le résultat est sans appel : 69,6 % des électeurs qui se sont déplacés aux urnes dimanche et lundi en Italie ont voté pour la baisse du nombre de parlementaires. Soit plus de 17 millions d’électeurs. Le prochain Parlement italien comptera donc 600 parlementaires au lieu de 945 actuellement. Ce référendum était la dernière étape pour modifier les articles 56, 57 et 59 de la Constitution italienne, laquelle connaît ainsi son quatrième changement à la suite d’un vote référendaire.