Israël: Netanyahou inculpé mais candidat à sa propre succession

Sauf miracle politique dans les trois semaines à venir – peu probable, même en Terre sainte –, les Israéliens vont devoir retourner aux urnes, au printemps 2020, pour la troisième fois en moins d’un an pour élire une assemblée législative. Les deux précédents scrutins, le 9 avril et le 17 septembre, n’ont pas permis aux vainqueurs de réunir à la Knesset une majorité de 61 députés sur 120 et de constituer un gouvernement.