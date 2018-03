Argentine: la rue pousse pour la légalisation de l’avortement

Buenos Aires (Argentine), correspondance.- Attablée dans un café du centre de Buenos Aires, non loin du Congrès, Agostina Mileo se félicite des mobilisations récentes et salue la « dépénalisation sociale » du droit à l’avortement. Ces trois dernières années, le féminisme argentin a gagné une énorme visibilité. Aux grandes manifestations contre les féminicides, initiées en 2015 par le mouvement #NiUnaMenos (« Pas une de moins »), s’ajoute aujourd’hui la lutte pour le droit à l’IVG légal, sûr et gratuit.