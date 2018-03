Il s’appelle « Bennu », mesure 490 mètres de long et pèse 3,4 milliards de tonnes. Pour la Nasa, cet astéroïde a une chance sur 2 700 de percuter la Terre le 21 septembre 2135. Ce qui est peu et en même temps beaucoup. Du moins assez pour que l’agence américaine collabore avec l’administration nationale de la sécurité nucléaire et deux laboratoires d’armes du département de l’énergie des États-Unis pour construire un vaisseau spatial capable de détourner sa trajectoire ou de le « vaporiser ».