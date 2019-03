Au Brésil, l’arrestation de l’ancien président complique le jeu de Bolsonaro

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant.- Jeudi 21 mars, Michel Temer s’étonne de voir des journalistes devant sa maison. Quelques minutes plus tard, il comprend mieux lorsque des agents de police viennent l’arrêter. L’ancien président brésilien est accusé d’avoir touché des pots-de-vin pour favoriser un consortium d’entreprises sur un contrat portant sur les travaux de l’usine nucléaire d’Angra 3.

Pour justifier la détention préventive, le juge responsable a affirmé que « Michel Temer est le chef d’une organisation criminelle […] qui s’est servi de son pouvoir politique pour transformer les divers bras armés de l’État brésilien en machine à collecter les pots-de-vin ». D’autres enquêtes en cours le désignent comme l’organisateur d’un système de corruption massif dans l’immense port de Santos et le suspectent d’avoir reçu 4 millions d’euros par an pour favoriser l’empire de la viande de l’entreprise JBS…

Michel Temer, au quartier général de la police fédérale de Rio de Janeiro, le 21 mars 2019. © Reuters

Au moment de son incarcération, dans un avion qui vient d’atterrir à Rio de Janeiro, son ancien ministre des mines et de l’énergie apprend par son voisin qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui. Lorsque le voisin reconnaît l’ancien ministre, celui-ci a déjà bousculé tout le monde pour se précipiter hors de l’avion. Surpris, les policiers ont dû réquisitionner un taxi pour l’arrêter à quelques centaines de mètres de l’aéroport.

La chute de Michel Temer et de ses alliés, qui ont formé le « club du pudding », surnommé ainsi à cause de leur manie de terminer toutes leurs réunions par cette petite douceur, représente la fin d’une époque. Depuis 30 ans, les sept membres du club (issus du MDB, un parti centriste) participent à tous les gouvernements, se succèdent au poste de président de l’Assemblée ou du Sénat, nomment des alliés à des postes clés et influencent la politique brésilienne… Aujourd’hui, quatre sont en prison, deux n’ont pas été réélus et le dernier a perdu la présidence du Sénat.

Pour accéder à la présidence, Michel Temer a su profiter du contexte de l’opération anti-corruption « Lava Jato » pour promouvoir en coulisses la destitution de Dilma Rousseff, dont il a été le vice-président entre 2010-2016. Or c’est cette même opération qui a abouti à sa propre arrestation moins de trois ans plus tard.

Dans l’intervalle, son mandat entaché de scandales rocambolesques, transforme vite son gouvernement en plateforme de négociation permanente visant à lui permettre de se maintenir au pouvoir et à éviter une mise en examen. Pour certains observateurs, cette présidence catastrophique a largement contribué à la victoire de Bolsonaro : dégoûtés par une corruption massive qui n’épargne aucun parti au pouvoir, beaucoup d’électeurs se seraient alors portés vers le candidat qui se présentait comme un outsider anti-establishment.

Son arrestation est d’ailleurs une bonne nouvelle pour le nouveau président. « Ça détourne, au moins provisoirement, l’attention de la succession de problèmes auxquels il est confronté depuis le début de son mandat », assure Adriano Codato, professeur à l’UFPR (université fédérale du Paraná). Malgré les affaires de corruption qui touchent notamment son fils, Jair Bolsonaro peut maintenant tenter de « reprendre son discours de campagne contre la vieille politique, dont il a besoin pour galvaniser ses soutiens, qui le voient comme un justicier contre un establishment corrompu ».

Mais cette incarcération surprise peut aussi gêner Jair Bolsonaro, qui a besoin du Congrès pour faire passer une réforme des retraites impopulaire, sur laquelle avait justement buté Michel Temer. Les milieux d’affaires la considèrent comme indispensable et si le président ne parvient pas à la faire approuver, son gouvernement perdra des soutiens essentiels. Dès l’annonce de l’arrestation, la bourse a d’ailleurs chuté, anticipant un retard dans la mise en œuvre de cette réforme.

Un tel bouleversement des équilibres a en effet entraîné une tétanie du système politique. « Tout le monde attend de voir s’il y aura d’autres [personnes en] prison, d’autres délations… », analyse Adriano Codato.

Le MDB, qui devait nommer jeudi un rapporteur pour la réforme des retraites, a préféré reculer en attendant d’y voir plus clair. Or, le parti de Michel Temer continue d’être indispensable à Jair Bolsonaro, qui, comme tous les présidents, doit composer avec un Congrès fracturé en une multitude de partis.

Par ailleurs, selon le podcast Foro de teresina, cette arrestation pourrait par exemple pousser Eduardo Cunha, ancien allié de Temer et tout-puissant président de l’Assemblée, condamné à 15 ans de prison, à sortir de son silence pour négocier un aménagement de peine. Ce qui entraînerait de nouvelles arrestations.

L’incertitude ne favorise pas un gouvernement qui manque déjà d’un bon négociateur au Parlement. Le leader du PSL, le parti du président, ne parvient pas à mobiliser, alors que les parlementaires, presque tous inexpérimentés, s’écharpent en public. Carlos Bolsonaro, surnommé « le pitbull » par son père, n’améliore pas non plus la situation.

Juste après l’arrestation à la sortie de l’aéroport de l’ancien ministre des mines, qui se trouve être aussi le beau-père du président de l’Assemblée Rodrigo Maia, le fils du président a tweeté : « Pourquoi le président de la Chambre est aussi nerveux ? » Alors que l’ambiance était déjà tendue entre Rodrigo Maia et le gouvernement, ce message sarcastique n’a pas du tout été du goût du président de l’Assemblée. Or, celui-ci est indispensable pour faire approuver la réforme des retraites.

Le lendemain, Maia a refusé de déjeuner avec l’un des plus importants ministres du gouvernement qui souhaitait apaiser la situation.

Pour Adriano Codato, l’arrestation de Michel Temer révèle aussi une lutte de pouvoir entre les trois grandes forces qui s’affrontent au cœur de la crise politique que traverse le pays depuis 2014, lutte qui a conduit à l’arrestation de deux anciens présidents : « L’establishment politique, qui souhaite continuer ses petits accords, les membres du “Lava Jato”, guidés par une logique jacobine du type le “club des incorruptibles”, et le Tribunal suprême (STF), qui cherche à maintenir ses privilèges pour agir comme une force de médiation. »

Initiée il y a cinq ans, l’opération vient de subir récemment une série de revers de la part du STF.

Cette arrestation représente donc une victoire importante pour « Lava Jato », notamment en réduisant les soupçons de partialité qui pèsent sur les membres de l’opération, accusés de s’attaquer exclusivement au PT (Parti des travailleurs) de Lula, condamné quant à lui à 12 ans d’incarcération.

Mais l’incarcération préventive de Michel Temer, injustifiée aux yeux des critiques des procédés du, devrait encore accroître les tensions entre ces pouvoirs. Gilmar Mendes, vieil ami de l’ancien président et juge à la Cour suprême, avait par le passé qualifié les responsables de l’opération deet de

En réponse, ces derniers ont assuré après l’arrestation qu’ils continueraient leur travail « sans insulte de bas étage ». Un message revanchard renforcé par le juge responsable du mandat d’arrêt, qui a spécifiquement souligné que le cas Temer ne relevait pas de l’autorité de Gilmar Mendes, connu pour sa propension à concéder des habeas corpus aux hommes politiques.

Malgré cette victoire du « Lava Jato », Adriano Codato assure que « l’opération est puissante dans les tribunaux inférieurs mais manque de soutiens au STF et dans les tribunaux fédéraux… Il n’est pas impossible que Temer soit libéré sous peu ».