Ministère attaqué par les Chabaab à Mogadiscio, 9 tués

MOGADISCIO (Reuters) - Au moins neuf personnes sont mortes samedi dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze et dans l'attaque d'un édifice gouvernemental de la capitale somalienne, Mogadiscio, par un commando islamiste des Chabaab.

L'attaque a visé un bâtiment qui abrite le ministère du Travail. Sept personnes, dont le vice-ministre du Travail, Saqar Ibrahim Abdala, ont péri dans l'attaque, tandis que deux islamistes ont été abattus au cours de la fusillade consécutive à l'explosion de la voiture piégée.

Une bonne partie de l'édifice a été sécurisée, mais, a dit un officier de police à Reuters, "nous pensons qu'il reste des islamistes retranchés à l'intérieur".

Al Chabaab, mouvement islamiste qui a commis de nombreux attentats en Somalie et dans l'est de l'Afrique, a revendiqué l'attentat suicide et l'attaque.