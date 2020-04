Allemagne: Merkel s’inquiète d’un déconfinement trop rapide

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– En ce mercredi 22 avril à Berlin, jour très attendu de réouverture des magasins d’une surface maximale de 800 mètres carrés, un soleil radieux et le vert tendre des arbres saturent l’atmosphère, pendant qu’un vent frais balaye des tignasses qui n’ont pas vu une paire de ciseaux depuis des semaines. Dans la Wilmersdorfer Strasse, l’une des grandes rues piétonnières et commerçantes de l’ouest de la capitale, l’espoir semble presque au rendez-vous. Mais les masques faciaux que portent la plupart des passants, un peu plus nombreux que les jours précédents, calment l’euphorie.