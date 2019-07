Accord entre Trump et le Congrès sur le plafond de la dette

23 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

La présidence américaine et les dirigeants du Congrès se sont entendus lundi pour prolonger de deux ans les règles encadrant le plafond d'endettement et les dépenses fédérales, évitant ainsi que les Etats-Unis se retrouvent en situation de défaut mais ouvrant la voie à une hausse du déficit et de la dette.