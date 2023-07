À Madrid, la stratégie des droites pour séduire le vote latino

MadridMadrid (Espagne).– Gustavo Eustache prédit un « été bleu » à l’Espagne, de la couleur du Parti populaire (PP, droite). Né il y a 41 ans à Caracas, cet informaticien de formation a été élu député de la région de Madrid en mai. Il réfute l’étiquette d’immigrant latino-américain qui lui colle encore parfois à la peau : « Cela fait 23 ans que je vis en Espagne, je suis plus espagnol qu’un mec de 20 ans né ici, et on parle encore de moi comme d’un étranger ? Non, ce n’est pas possible. »