A Strasbourg, le Parlement européen interpellé pour réformer la politique agricole

Strasbourg, envoyée spéciale. – « Des aides justes. Pas juste des aides. » Sur le T-shirt du conducteur du tracteur en tête de cortège, tout est dit. Ce que veulent les manifestants de ce mardi 22 octobre à Strasbourg, c’est un système de subventions à l’agriculture qui tienne compte des enjeux climatiques et environnementaux et qui ne soit plus calculé, comme ce fut le cas jusqu’à présent, sur la taille des exploitations.